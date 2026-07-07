В Шымкенте в День столицы родились 40 малышей

В День столицы, 6 июля, в медицинских организациях Казахстана родились 448 детей — 223 мальчика и 225 девочек. В праздничный день также появились на свет две двойни, обе — в Астане.

Наибольшее число новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области, где родились 67 детей. В Алматы появились на свет 44 малыша. По 40 новорожденных зарегистрировано в Шымкенте и Алматинской области.

Медицинские работники родовспомогательных учреждений круглосуточно обеспечивают безопасное ведение беременности, принимают роды и оказывают необходимую медицинскую помощь матерям и новорожденным.