В Приозерске Карагандинской области поймали капитана войсковой части из Шымкента, который дал взятку начальнику отдела полиции города за прекращение уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в полиции региона, военного задержали сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции.

«В управление собственной безопасности департамента полиции поступил рапорт начальника отдела полиции Приозерска о том, что 31-летний капитан одного из войсковых частей Шымкента за непривлечение к уголовной ответственности предлагает деньги», — сообщили в департаменте полиции.

В служебном кабинете начальника отдела полиции Приозерска военного задержали в момент передачи 50 тысяч тенге. В отношении 31-летнего жителя Шымкента расследуется уголовное дело по статье 367 УК.