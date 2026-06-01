В Сарыагаше прошла торжественная церемония присяги

В Сарыагаше на центральной площади города состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими срочной службы войсковой части 35748 регионального командования «Юг».

Клятву на верность Родине приняли 200 новобранцев из Алматы, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областей. В мероприятии приняли участие представители командования, местных исполнительных органов, ветераны Вооружённых сил, а также родители и родственники военнослужащих.

Лучшие солдаты и их родители были награждены благодарственными письмами, памятными подарками и поощрениями.

Завершилась церемония торжественным маршем, показательными выступлениями и встречей военнослужащих с родными.