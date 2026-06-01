Каникулы без скуки!

Лето в Шымкенте наступает стремительно. Еще вчера в школах звенели последние звонки, а уже завтра улицы наполнятся звонким смехом и разноцветными шарами.

1 июня — Международный день защиты детей.

Наш южный мегаполис всегда встречает этот день с размахом. Но, кроме сиюминутного веселья, родителей волнует главный вопрос: «Где и как ребенок проведет ближайшие три месяца?»

Немного об истории

Международный день защиты детей имеет горькую предысторию. Мало кто знает, но его корни уходят в трагический послевоенный 1949 год. Тогда в Париже Международная демократическая федерация женщин решила, что дети всего мира нуждаются в особой охране: слишком много их осиротело и погибло во время Второй мировой войны. Первый праздник провели уже 1 июня 1950 года. С тех пор эта дата стала напоминанием взрослым об ответственности за жизнь, здоровье и счастье маленьких граждан.

Советский Союз, а затем и Казахстан, подхватили эту традицию. Правда, если раньше акцент делался именно на слове «защита» (от голода, болезней, эксплуатации), то сегодня праздник приобрел более радостный оттенок. Теперь это гимн талантам, мечтам и беззаботному смеху. В Шымкенте это понимают особенно хорошо, потому что город по-настоящему молодой: почти треть его жителей — это дети до 18 лет.

Особенный день

Шымкент — город жаркий, поэтому основные гуляния 1 июня стартуют с самого утра, пока солнце еще не припекает. Традиционно главные события разворачиваются в четырех точках: парк имени Абая, дендропарк, зоопарк и Арбат.

С утра 1 июня Арбат по-особому оживлен: музыка, танцы, конкурсы и развлекательные программы. Дети рисуют мелками на асфальте, участвуют в эстафетах, танцуют вместе с аниматорами. Родители фотографируют, смеются и радуются вместе с ними. Шумно, весело, по-настоящему празднично.

Парк имени Абая в этот день тоже полон гостей. Здесь собираются целыми семьями, гуляют по аллеям, слушают выступления детских коллективов, участвуют в бесплатных мастер-классах. Атмосфера легкая и добрая — именно такая, какой и должна быть в День защиты детей.

Отдельного внимания заслуживает Шымкентский зоопарк. В День защиты детей вход для малышей младше 12 лет делают бесплатным, а еще раздают мороженое. В этом году сотрудники традиционно готовят «показательные кормления» животных. У клеток с приматами и в медвежатнике собираются целые толпы, чтобы понаблюдать, как обедают питомцы. Это не менее интересно, чем аттракционы.

Как организован отдых?

Праздник — это лишь один день, а каникулы длятся почти 100 дней. В Шымкенте система летней занятости детей выстроена в двух направлениях: пришкольные лагеря и загородные зоны отдыха.

Школьные лагеря: бюджетно, близко и весело

Лето — это не повод забыть про школу. Наоборот, в июне она гостеприимно распахивает двери, превращаясь в место игр, открытий и новых друзей.

«В этом году 93% школ Шымкента запустят летние пришкольные лагеря. Охват огромный, а подход — продуманный, потому что для каждого возраста приготовлена своя программа», — прокомментировала заместитель руководителя управления образования г. Шымкента Гульнар Дарибаева.

Для самых младших — учеников 1-5 классов — работает классический десятидневный лагерь дневного пребывания. Но это не просто «посидеть в классе». В расписании — громкие чтения вслух, конкурсы чтецов, обсуждение любимых сказок в уютных читальных уголках. Дети рисуют иллюстрации к книгам, ставят мини-сценки, лепят героев из пластилина. Есть творческие кружки: оригами, вокал, хореография. Задача простая и важная: за десять дней привить ребенку любовь к чтению и дать возможность попробовать себя в различных творческих начинаниях. В телефоне никто сидеть не будет!

Для ребят постарше запускается программа «Профстар». Суть в том, чтобы помочь подросткам заглянуть в мир профессий. Школьников знакомят с востребованными специальностями через мастер-классы, деловые игры и экскурсии на предприятия. Можно примерить на себя роль повара, автомеханика, дизайнера или журналиста. Занятия построены так, чтобы подросток не просто слушал лекции, а попробовал собрать простую электрическую цепь, сверстать макет газеты, приготовить блюдо. Кто знает, может, именно здесь зажжется будущая профессиональная звезда?..

Для выпускников 9 и 11 классов, а также студентов колледжей разработана программа «Едукамп». Она помогает определиться с дальнейшей образовательной траекторией. Проводятся тренинги по профориентации, встречи с представителями вузов, консультации психологов, тестирование способностей. Ребята, стоящие на пороге взрослой жизни, получают поддержку и четкий ориентир, куда двигаться дальше.

Загородные лагеря

В Шымкенте и близлежащих районах есть несколько загородных лагерей, но путевки туда разлетаются, как горячие баурсаки, еще в апреле. Но есть и хорошая новость. В 2026 году 11 495 юных шымкентцев отдохнут в загородных лагерях по частичной или полной квоте. Лагеря стартуют уже с 1 июня.

Детский оздоровительный лагерь «Тау-Самал» — это, пожалуй, самая известная локация. Место уникальное: чистый горный воздух, сосновый лес. Родители ценят «Тау-Самал» за крепкую материальную базу. Корпуса капитальные, отопление есть (ночью в горах прохладно даже летом), есть бассейн и огромная спортплощадка. Одна смена длится десять дней. Стоимость в этом году для бюджетников частично субсидируется, но нужно вставать в очередь через управление образования.

Под квоту подпадают дети из социально уязвимых категорий, определенных постановлением Правительства РК №320 от 12 марта 2012 года. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята с особыми образовательными потребностями и отличники учебы. Им путевка либо полностью оплачивается государством, либо предоставляется с частичным софинансированием.

Чтобы получить путевку, родителям или законным представителям нужно подать заявление в управление образования по месту жительства или через школьную администрацию. Списки лагерей и точный перечень документов будут опубликованы в ближайшее время. Места распределяются централизованно, поэтому, если вы подходите под квоту, не откладывайте и подавайте заявку как можно раньше.

За городом!

Загородные лагеря, куда отправятся юные шымкентцы, раскинулись в самых живописных уголках близ города: у подножия гор, в районе Машата, Ленгера и Сайрамского ущелья. Там воздух совсем другой: чистый, прохладный, настоянный на хвое и горных травах. Дети живут в уютных летних домиках или просторных юртах-палатках. Целыми днями играют в футбол на зеленых полях, занимаются спортом на площадках для воркаута, ходят в мини-походы. А по вечерам — песни у костра, разговоры под звездами и наблюдения за небом в телескоп.

Связь с внешним миром почти исчезает: во многих лагерях телефоны собирают при заезде и выдают лишь на час вечером, чтобы дети по-настоящему отдохнули от экранов.

Питание полноценное, круглосуточная охрана обеспечивает безопасность, а профессиональные вожатые и аниматоры не дают скучать ни минуту.

Бесплатные секции и кружки

Не все готовы отпустить ребенка далеко за город. Для таких случаев в Шымкенте разрастается сеть городских клубов полного дня.

Помимо школьных и загородных лагерей, летом в Шымкенте продолжают работать различные секции и кружки вне учебных заведений. Дворовые клубы, спортивные площадки, дома культуры и творческие центры открывают двери для всех желающих.

При дворце школьников организован летний муниципальный проект. Если ваш ребенок любит петь, танцевать или играть на домбре — ему сюда. Смены разбиты по направлениям искусств. С утра — репетиции, занятия с педагогами, творческие мастерские. После обеда — развивающие игры и конкурсы. Пребывание почти бесплатное: родители сдают деньги только на питание.

Особой популярностью пользуются танцевальные и театральные студии при городских домах культуры, где кипит подготовка к летним концертам и уличным фестивалям. А для юных технарей работают кружки робототехники и программирования, где можно собрать первого робота или создать простую игру.

Узнать о расписании и записаться можно в ближайшем доме культуры, дворовом клубе. Главное преимущество таких занятий — они либо бесплатные, либо платные (но сумма небольшая), а еще находятся в шаговой доступности от дома. Так что, даже если ребенок не попал в лагерь, он все равно проведет лето интересно и с пользой.

А если душа просит экстрима и спорта?

Летом в Шымкенте очень популярны бесплатные спортивные площадки. Например, в легкоатлетическом манеже проводятся открытые тренировки по легкой атлетике и футболу для всех желающих. Это не лагерь в прямом смысле, но дети могут приходить на 2-3 часа каждый день. Это дисциплинирует и отрывает от телефона.

Нельзя обойти вниманием ипподром. Да-да, знаменитый ипподром в микрорайоне «Бозарык», там имеются конные клубы, где летом организуют курсы верховой езды. Это дороже стандартного лагеря, но впечатления у детей остаются на всю жизнь!

Слагаемые спокойного лета

Хотя идея про лагерь звучит легко и просто, но родительское сердце все равно тревожится. Выбирая место отдыха, всегда проверяйте документы. У каждого легального лагеря, будь то пришкольный или загородный, должны быть санитарное разрешение от СЭС и акт приемки от комиссии, в которую входят пожарные, медики и представители акимата.

Лето со вкусом солнечной ягоды

Шымкент — удивительный город. Здесь умеют превращать палящее солнце в преимущество.

Шымкент доказывает, что детство нужно защищать не только от бед, но и от скуки. И с этой задачей южный мегаполис справляется на отлично. Так что планируйте отдых заранее, бронируйте места в лагерь, не бойтесь доверять городской системе: она работает, главное — знать места и адреса. Хорошего вам лета, шымкентцы!

Жанна Курманбекова