От ликвидации трехсменных школ до персональных ваучеров

В сфере образования усилия сосредоточены на ликвидации разрыва между городскими и сельскими школами. С 2020 года по поручению главы государства в стране построено более 1,2 тыс. школ – это свыше 1 млн новых ученических мест, что позволило сразу в четыре раза сократить число трехсменных школ.

В планах на текущий год – сдать еще 96 школ на 53 тыс. мест.

Параллельно идет модернизация уже существующей школьной инфраструктуры: за три года планируется обновить 1,3 тыс. школ, из них 820 – в сельской местности. С 2025 года уже обновлены 215 школ. Работы включают полную замену предметных кабинетов, столовых, спортзалов и систем безопасности.

Наряду с этим происходят изменения в содержании образования – внедряются цифровые технологии, усиливается предметная подготовка и развиваются адаптированные программы для детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделяется повышению профессионального уровня педагогов, что позволяет формировать в учебных заведениях комфортную и поддерживающую среду для раскрытия потенциала каждого учащегося.

Важным этапом в образовательном процессе остается дошкольное воспитание. Именно в раннем возрасте закладываются основы дальнейшего развития, формируются навыки общения и подготовки к школе.

Поэтому государство последовательно расширяет доступ к детсадам и предшкольной подготовке. На сегодняшний день в республике функционируют свыше 12 тыс. дошкольных организаций – 5,3 тыс. государственных и 6,6 тыс. – частных с охватом более 1 млн детей. Показатель охвата дошкольным образованием детей 2-6 лет достиг 70,9%, а среди детей, состоящих в очереди, – 96%.

Для повышения доступности предшкольного образования внедряются новые подходы к финансированию. В частности, в 20 городах и 23 районах страны в пилотном режиме запущен проект ваучерного финансирования, в котором задействовано около 6 тыс. организаций и выдано более 936 тыс. ваучеров.

Данный шаг позволил повысить прозрачность и эффективность бюджетных расходов, а также сократить республиканскую очередь в детсады с 2025 года почти в 9 раз – со 160 тыс. до 18 тыс. детей.

За последние три года в стране было создано 223 тыс. новых дошкольных мест, а до конца 2027 года планируется открыть еще 76,5 тыс. Качество образовательного процесса в дошкольном звене обеспечивают более 104 тыс. специалистов, для которых выстроена система регулярного повышения квалификации в соответствии с современными стандартами раннего детского развития.

Расширение сети детсадов, новые подходы к финансированию и поддержка педагогов помогают сделать дошкольное образование доступнее и качественнее. Это важно не только для подготовки к школе, но и для того, чтобы дети с раннего возраста росли в безопасной, развивающей и внимательной среде.