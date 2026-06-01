День защиты детей: как в Казахстане реализуются поручения президента по поддержке детства

Традиционно 1 июня в Казахстане отмечается Международный день защиты детей. Сегодня в стране проживает более 6,9 млн детей и вопросы защиты занимают одно из ключевых мест в социальной политике государства.

Эта работа опирается на принцип заботы о детях и их воспитании, отмеченный в новой Конституции, а главная задача государства – создавать для семей надежные и комфортные условия, в которых дети могут расти здоровыми, получать образование и чувствовать себя в безопасности.

Главным документом в этом направлении на ближайшие годы стала утвержденная правительством концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, принятая по поручению президента Касым-Жомарта Токаева по итогам национального курултая.

Программа включает 158 мероприятий, а общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге. Работа ведется по таким ключевым направлениям как образование, медицина, социальная защита и безопасность.