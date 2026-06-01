Качественная медицина с первых дней жизни

Благодаря принимаемым правительством мерам акцент в детском здравоохранении сместился на профилактику и раннее выявление патологий еще до рождения ребенка. Финансирование этого сектора за последние пять лет увеличилось более чем в два раза – с 264 до 585 млрд тенге, что составляет почти четверть всего медицинского бюджета страны.

Медицинская помощь детям предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП и системы ОСМС.

Внедрение фетальной хирургии, то есть операций до рождения, и запуск системы патронажа, где задействованы около 4 тыс. медсестер, позволили Казахстану снизить младенческую смертность в 7,5 раза по сравнению с первыми годами независимости, а материнскую – в 6 раз.

После рождения дети проходят обязательные обследования, включая неонатальный, аудиологический и офтальмологический скрининги, а также оценку развития. В регионах обновляются детские больницы, строятся перинатальные центры, расширяется специализированная и высокотехнологичная помощь, в том числе в онкогематологии.

Меняется и подход к здоровью подростков: теперь каждая школа закреплена за организациями ПМСП, а в учебных заведениях работают медпункты, где проводится профилактика заболеваний, контроль физического развития и формирование здоровых привычек.

Также с 2025 года действует новый стандарт школьного питания, учитывающий возрастные потребности учащихся. Развивается и система поддержки психического здоровья: дети и родители могут обращаться в молодежные центры здоровья и центры психического здоровья за консультацией и помощью.

Важным элементом системы безопасности остается единый номер 112, обеспечивающий круглосуточный прием обращений в экстренных ситуациях, в том числе от детей.

Для снижения рисков для подростков законодательно ограничен оборот электронных сигарет и вейпов, а также запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года.