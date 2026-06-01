МВД пресечен внешний канал поставки афганского опия

Министерство внутренних дел в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» проводит специальные мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафикаю.

МВД Казахстана и Кыргызстана при тесном взаимодействии пресечен внешний транснациональный канал поставки наркотиков опийной группы.

— В рамках совместной специальной операции в Шымкенте задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъято около 5 кг наркотического средства «опий» афганского происхождения. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе, — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

МВД Казахстана в рамках укрепления международного сотрудничества продолжает целевые спецоперации по ликвидации внешних каналов поставки наркотиков как на территорию Казахстана, так и их транзит через нашу страну.