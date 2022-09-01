Госслужащие южного мегаполиса принесли присягу

В Шымкенте аппарат местного акимата пополнился еще 4 сотрудниками. Накануне они стали главными специалистами, приняв присягу на верность служению Родине.

Бекасыл Олжабай, до этого дня 8 лет проработавший методистом на договорной основе, сегодня торжественно приносит присягу. Теперь он официально стал государственным служащим. Для того чтобы стать главным специалистом, он все эти годы набирался опыта и уделял много времени приобретению необходимых навыков.

«Мы сдали тест и поступаем на государственную службу. Я считаю своим долгом принять присягу и служить государству. Я скачал восемь законов, выучил все материалы. Потом в интернете сдал пробный тест и прошёл его»,- рассказывает один из принимающих присягу Бекасыл Олжабай.

4 специалиста приняли присягу, поступив на государственную службу. Двое из них — сотрудники Абайского акимата. С новой вехой в службе, молодых специалистов поздравляет руководитель района.

«Поздравляю вас с принятием присяги. Желаю вам больших успехов в работе. Это сложный и интересный путь государственной службы. Но не надо забывать самого главного, первая задача госслужащего- честно служить народу», — напутствовал аким Абайского района Бухарбай Парманов.

В мероприятии так же приняли участие ветераны, родители и родственники молодых госслужащих. В их числе и маленькая Аруназ Сейтхан.

«Моя мама сегодня приняла присягу. Я поздравляю её», — говорит Аруназ Сейлхан, юная жительница Шымкента.

Торжественную присягу принесли, пополнив ряды госслужащих Бекасыл Олжабай, Айжан Бектурганова, Максим Львов и Казбек Ахметов. Коллеги пожелали им удачи и добросовестно служить стране.