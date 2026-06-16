В Туркестанской области усиливают работу в рамках программы «Таза Қазақстан»

В Туркестанской области на постоянной основе реализуются мероприятия в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной главой государства. Согласно утвержденной концепции, программа направлена не только на поддержание чистоты населенных пунктов, но и на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

На совещании первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов доложил о ходе реализации программы. В ходе мониторинга районов и городов области специалисты оценили качество санитарной очистки населенных пунктов, состояние парков и скверов, а также внешний облик зданий. По итогам проверки акиматам районов и городов поручено усилить работу по благоустройству и поддержанию чистоты территорий.

С начала года за нарушения общественного порядка по статье 434-2 КоАП РК составлено 3 386 протоколов. Общая сумма штрафов составила 93,4 миллиона тенге.

По статье 505 КоАП РК оформлено 2 599 протоколов на сумму 20,7 миллиона тенге.

Акиматами сельских округов составлено 2 276 протоколов, из которых 1 851 — предупреждение. Сумма наложенных штрафов превысила 9 миллионов тенге.

Через Telegram-чат-бот TazaQazBot поступило 237 обращений. Из них 183 уже исполнены, 54 находятся на рассмотрении.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил руководителям районов, городов и профильных управлений держать на постоянном контроле вопросы санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов, а также оперативно устранять выявленные недостатки: «Это не разовая акция. Необходимо на постоянной основе следить за чистотой населенных пунктов, благоустройством территорий и внешним обликом зданий. Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание».

Кроме того, глава региона поручил активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам экологической культуры и обеспечить качественную реализацию всех направлений программы «Таза Қазақстан».