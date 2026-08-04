Туркестан усиливает контроль за чистотой

Чистота населенных пунктов под особым контролем. В Туркестанской области качество уборки улиц, состояние парков и скверов, а также дворов многоквартирных домов. По итогам мониторинга в нескольких районах выявлено 153 нарушения.

Районным акиматам поручено устранить все замечания в кратчайшие сроки. Исполнение поручений взято на особый контроль. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности акимов сельских округов, которые не обеспечили должный уровень санитарного содержания своих населенных пунктов.

Заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов озвучил итоги работы по привлечению нарушителей к административной ответственности: «По статье 434 Кодекса об административных правонарушениях «Загрязнение мест общего пользования, включая выброс мусора в неустановленных местах» составлено 4 989 административных протоколов, наложены штрафы на общую сумму 148 миллионов теңге. Кроме того, сотрудниками акиматов городов и районов по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» составлено 3 294 административных протокола, а сумма наложенных штрафов превысила 18 миллионов теңге».

Еще одним инструментом общественного контроля остается Telegram-чат-бот «Таза Қазақстан». Через него жители региона уже направили более 1 700 обращений. Чаще всего люди сообщают о стихийных свалках, несвоевременном вывозе мусора, неубранных территориях и других нарушениях правил благоустройства. Все поступившие сигналы рассматриваются профильными службами.

По словам заместителя акима Туркестанской области Зулфухара Жолдасова, в ряде районов необходимо усилить разъяснительную работу по использованию Telegram-чат-бота: «В Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском районах, а также в городе Туркестане активность жителей по использованию чат-бота остается низкой. В связи с этим акимам городов и районов поручено повысить информированность населения о работе Telegram-чат-бота и усилить разъяснительную работу среди жителей. Следует отметить, что этот Telegram-чат-бот находится на личном контроле Главы государства».

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил усилить работу по поддержанию санитарной чистоты во всех городах и районах региона. Особое внимание будет уделено регулярным рейдам в местах образования стихийных свалок, качественной ежедневной уборке улиц, а при необходимости — увеличению числа работников коммунальных служб.

Кроме того, местным исполнительным органам поручено на системной основе следить за состоянием парков, зон отдыха и дворов многоквартирных домов, чтобы вопросы благоустройства и чистоты оставались в числе приоритетов региона.