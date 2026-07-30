Из чего складывается цена «квадрата»?

По данным бюро национальной статистики, в июне цены на новое жильё в Казахстане выросли в среднем на 14% по сравнению с прошлым годом. В отдельных регионах рост оказался ещё заметнее: в Астане стоимость новостроек увеличилась более чем на 19%, в Актобе почти на 18%, в Алматы свыше 14%.

Эксперты объясняют подорожание сразу несколькими факторами, ключевой из которых рост цен на строительные материалы, необходимые для возведения и ввода жилья в эксплуатацию.

Себестоимость жилья растет сразу из-за нескольких факторов: дорожают земля, рабочая сила и логистика. Но основную долю удорожания составляют строительные материалы.

По данным бюро Нацстатистики, за последний год значительно выросли цены на отделочный камень, песок, глину, известняк и другую неметаллическую продукцию. Но наиболее чувствительным для отрасли стало подорожание цемента, одного из основных материалов, который используется практически на всех этапах строительства.

Как пояснил Вячеслав Лозарев, заместитель председателя президиума союза строителей Казахстана., рост цен на цемент стал одним из ключевых факторов удорожания жилья: «Если ранее стоимость цемента составляла за тонну М-400, М-350 около 33-34 тысяч теңге, то сейчас около 50 тысяч теңге за тонну. То есть, за полгода подорожание, сколько это получается, 15 тысяч теңге, то есть это 50% подорожания. Конечно, это автоматически влияет на все последующие цепочки производства».

Влияет и импорт: лишь около половины строительных материалов производится в Казахстане, остальное закупается за рубежом, а значит, отрасль напрямую зависит от валютных колебаний. Вместе с тем специалисты считают, что часть застройщиков воспользовалась ситуацией и завысила стоимость жилья на 30–40%, тогда как объективный рост цен на первичном рынке с начала года оценивается в 10–15%.

При этом разрыв между стоимостью квадратного метра и доходами казахстанцев продолжает увеличиваться. Несмотря на это, эксперты отмечают, жилье будет дорожать и дальше.

О том, как изменится ситуация на рынке недвижимости, рассказал эксперт по недвижимости Александр Пак: «Это не говорит о том, что увеличится цена квадратного метра, потому что застройщику все равно нужно продавать, просто маржа будет меньше, вот и все. Бесконечно маржу, допустим, в 40% держать, но при резком росте стройматериалов просто будет невозможно. Я думаю, что будут удовлетворяться 15-20%. В первую очередь при резком удорожании стройматериалов пострадают застройщики, потому что кошелек казахстанцев не безграничен».

В мировой практике стоимость квадратного метра жилья считается доступной, если она составляет от трех среднемесячных доходов жителя региона. Казахстану, по их мнению, важно стремиться именно к такому ориентиру.

При этом уже этой осенью специалисты прогнозируют оживление спроса на рынке недвижимости.