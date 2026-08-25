210 комплектов школьной формы подарили детям к 1 сентября

Последняя каникулярная неделя традиционно становится временем активной подготовки к новому учебному году. В общеобразовательной школе №100 «Жулдыз» уже царит пред школьная суета. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» в актовом зале детям из малообеспеченных и нуждающихся семей вручили новую школьную форму.

Дети будущее страны, поэтому особенно важно поддержать семьи, которым необходима помощь в подготовке и сделать путь к знаниям комфортнее, отмечают в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

«Сегодня компания «ПетроКазахстан Ойл Продактс» оказала помощь ученикам нашей школы. На линейке 1 сентября дети будут стоять в красивой форме, которую им вручили в рамках акции «Дорога в школу». Хотим отметить, что это не первый раз так помогают, в прошлом году тоже 30 детей накануне учебного года получили форму»,- сообщила директор общеобразовательной школы №100 «Жулдыз» города Шымкента Назия Абилдабекова.

Школьная форма изготовлена на местной фабрике- по индивидуальным лекалам и размерам для каждого ученика. Поэтому готовые комплекты вручали непосредственно детям в руки. Для многодетных семей такая помощь особенно важна. Ахбек Бахдаулетова воспитывает шестерых детей. Старшие уже учатся в университете, а младших каждый год необходимо собирать в школу. Поэтому готовая форма стала для семьи существенной поддержкой

«У меня шесть детей, и каждый год конечно сборы существенно бьют по семейному карману. Я благодарна за такую акцию «Дорога в школу», которая помогает многодетным семьям собрать детей. Хочу сказать спасибо «ПетроКазахстан Ойл Продактс», они с каждого ребенка сняли мерки в школе и вот привезли готовые изделия и торжественно подарили»,— поделилась многодетная мама Ахбек Бахдаулетова.

Всего ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» заказало 210 комплектов школьной формы. Они предназначены учащимся из семи школ города. После школы №100, представители компании отправились в другие учебные заведения и передали такие нужные подарки детям.