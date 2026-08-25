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На главную Анонс В Шымкенте подорожают карты для оплаты проезда в автобусах

В Шымкенте подорожают карты для оплаты проезда в автобусах

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Анастасия Новикова
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В Шымкенте подорожают карты для оплаты проезда в общественном транспорте. С 1 октября стоимость новой карты составит 800 теңге. Представители компании объясняют повышение ростом затрат на изготовление, обслуживание и логистику.

При этом для тех, кто успеет приобрести карту до начала октября, прежняя цена сохранится. Сколько жителей города сегодня пользуются транспортными картами и как ее получить?

Многодетная мама Айгерим Сыдыкова уже год пользуется транспортной картой. А сегодня пришла оформить карты для своих детей школьного возраста. Это выгодно для семейного бюджета: «Я думаю, эта карта особенно полезна для школьников. Оказывается, школьники могут бесплатно ездить с начала учебы и до 11 класса. Я только сейчас об этом узнала. Это очень хорошо с социальной точки зрения. Спасибо нашему акиму за то, что предоставляет такую возможность», — Айгерим Сыдыкова, жительница Шымкента.

Сейчас транспортная карта стоит 550 теңге. Но уже с 1 октября цена вырастет до 800 теңге. Представители компании объясняют, что средства необходимы для покрытия расходов на изготовление карты. В том числе на печать фотографии, производство и доставку карт, а также оплату труда сотрудников.

«С 1 октября мы вынуждены повысить стоимость транспортной карты до 800 теңге. Это связано с расходами на ее изготовление, логистику, нанесение фотографии на карту, а также заработную плату сотрудников. В целом повышение связано с операционными расходами. Это касается не только Шымкента — в Алматы и Астане стоимость карт составляет от 800 до 1000 теңге. Это вынужденная мера. Поэтому мы даем жителям города, школьникам и студентам возможность приобрести карты до октября», — Акылбек Ахметуалиулы, руководитель ТОО «Smart Mobility».

Оформить транспортную карту можно как оффлайн, так и онлайн — через приложение для общественного транспорта. Для получения карты оффлайн нужно подготовить необходимые документы. Например, школьникам понадобится справка, подтверждающая, что они обучаются в школе на территории города.

«Карта предназначена только для школьников города Шымкента. Поэтому нам необходим этот документ. Однако к нам часто приходят родители из Туркестанской области. Мы не можем оформить им такую карту. Если школа находится в Шымкенте, справку нужно предоставить только один раз. Даже если карта будет потеряна, повторно приносить справку не потребуется. После того как данные один раз внесены в базу, они сохраняются в архиве», — Диана Ешболатова, специалист ТОО «Smart Mobility».

По решению акимата Шымкента право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют 14 категорий граждан. Чтобы ездить бесплатно они должны иметь при себе транспортные карты. Всего в городе картами пользуются более 200 тысяч человек. Около 80 тысяч из них — школьники. При этом ежедневно общественным транспортом пользуются порядка 700 тысяч пассажиров.

Более 100 тысяч оплачивают проезд транспортной картой, остальные производят оплату через мобильных операторов, приложение для общественного транспорта или банковские приложения.

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