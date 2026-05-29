Вторичный рынок жилья в Казахстане ушел в стагнацию: ждать ли нового роста цен

Цены на вторичное жилье в Казахстане второй месяц подряд идут вниз. В мае квартиры подешевели сразу в нескольких регионах. Лидером по снижению стал Актау минус 2,5%. В Астане цены просели почти на 2%, в Алматы на 1,7%.

Дешевле стала вторичка также в Караганде, Кызылорде и Шымкенте. Правда, эксперты советуют не спешить радоваться тем, кто уже мысленно выбирает квартиру с видом на горы, цены на жилье все еще «кусаются».

Нынешнее снижение аналитики называют скорее сезонной паузой, чем началом большого обвала цен, о котором мечтают многие казахстанцы последние лет десять. Первое полугодие обозначилось затишьем на рынке, значительная часть покупателей уже успела закрыть сделки во второй половине прошлого года. Возвращения активного роста эксперты ожидают уже ближе к августу.

«В прошлом году, напомню, мы закончили с приростом стоимости квадратного метра в среднем 15,5%. В этом году, я боюсь, что тренд будет аналогичный, и тому причины, в первую очередь, недостаточный объем предложении. Это всего лишь какое-то сезонное явление, которое на самом деле не отражает основной тренд рынка. Если мы будем смотреть в более долгосрочной перспективе двух, трех, четырех лет, то пока тренд сохраняется растущий», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Эксперты отмечают, покупательский спрос фактически упирается в финансовый потолок населения. Желающих покупать недвижимость становится все меньше. Ипотека остаётся главным двигателем рынка, но в основном только для первичного жилья. А оно в цене дешевле не становится.

«Сейчас рост будет, но он резко снизится, я уверен, что он может достичь 1% в месяц, я имею в виду рост первички. Что касается вторички, она уже в стагнации, она уже встала, она не двигается ни вверх, ни вниз, с учетом цен, которые, вернее с учетом торга, а повышение вторички ни в регионах, ни в столицах причин нет, потому что если брать даже ипотеки, ипотеки только на первичное жилье», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Недвижимость остается одной из самых дорогих покупок для казахстанцев и похоже, надолго. Самый высокий ценник на квартиры в Алматы, квадратный метр здесь стоит около 800 тысяч тенге. Следом идёт Астана порядка 600 тысяч, чуть дешевле в Шымкенте.

При этом за последний год жилье в столице подорожало более чем на 13,5%, в Алматы — почти на 6%. Поэтому эксперты говорят, рынок лишь делает короткую передышку перед следующим повышением цен.