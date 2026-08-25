Люди с инвалидностью могут самостоятельно выбрать санаторий через Портал социальных услуг. Санаторно-курортное лечение предоставляется за счёт государства при наличии медицинских показаний и включении этой меры в индивидуальную программу реабилитации.

На портале можно ознакомиться с доступными организациями и условиями лечения, а затем выбрать подходящий вариант. Государство оплачивает услугу в пределах гарантированной суммы. Если выбранный санаторий стоит дороже, разницу можно доплатить самостоятельно.

Поставщики услуг должны соответствовать требованиям доступности для лиц с инвалидностью, в том числе иметь пандусы, адаптированные помещения и санитарные комнаты.

По состоянию на 1 августа 2026 года санаторно-курортное лечение получили 76 876 людей с инвалидностью. Общая потребность на текущий год составляет 147 809 человек.