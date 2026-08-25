В Шымкенте для пенсионеров доступны 26 видов оздоровительных процедур

В Шымкенте продолжают создавать условия для поддержания здоровья и активного образа жизни людей старшего поколения. Одним из ключевых направлений этой работы является деятельность центра «Ізетті Зейнеткер», подведомственного городскому Управлению занятости и социальной защиты.

Здесь пенсионерам предоставляют комплекс санаторно-оздоровительных, социальных и бытовых услуг. Основная задача центра — не только укрепление здоровья пожилых людей, но и создание условий для активного досуга, общения и участия в общественной жизни.

За первые семь месяцев 2026 года лечение и оздоровление в центре прошли 1 920 пенсионеров. Перед назначением процедур каждый посетитель проходит медицинский осмотр. Специалисты формируют индивидуальную программу с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей.

Всего в центре доступны 26 видов лечебно-оздоровительных процедур. Среди них — физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, водолечение, магнитотерапия и электротерапия, ингаляции, фитотерапия и соляная шахта. Процедуры направлены на восстановление здоровья и поддержание физической активности пожилых людей.

Особое внимание уделяется и эмоциональному состоянию пенсионеров. Для них организуют занятия музыкотерапией, шахматами, шашками и настольным теннисом. Такие мероприятия помогают разнообразить досуг, поддерживать активность и расширять круг общения.

Для отдыхающих также созданы необходимые бытовые условия. Пенсионеры обеспечиваются четырёхразовым горячим питанием, а соблюдение санитарных требований, вопросы безопасности и комфорта находятся на постоянном контроле.

В Шымкенте продолжается и цифровизация социальных услуг для пожилых граждан. Сейчас пенсионеры могут встать в электронную очередь на санаторно-курортное лечение через портал geo-shym.kz. Подать заявление и отслеживать своё место в очереди можно дистанционно, что упрощает получение услуги и позволяет экономить время.

Таким образом, центр «Ізетті Зейнеткер» сочетает лечение, оздоровление, полноценное питание и активный досуг, создавая комплексные условия для поддержки здоровья и социальной активности представителей старшего поколения.