В Шымкенте устраняют выявленные дефекты на тепловых сетях

В Шымкенте продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. Все работы проводятся в соответствии с утвержденным планом и находятся на постоянном контроле.

По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей выявлено 135 дефектов. На сегодняшний день 95 из них полностью устранены. Ремонтные работы по оставшимся 40 участкам продолжаются.

Готовность индивидуальных и школьных котельных составляет 97% — к предстоящему отопительному сезону подготовлены 69 из 71 объекта. Кроме того, отремонтированы 13 из 17 насосных станций, что составляет 76%.

На котельных «Шымсити», «Акжайык» и «Туран-1» устанавливают новые теплообменные установки.

Также планируется подписание меморандума между управлением энергетики и развития инфраструктуры Шымкента, ГКП «Куатжылуорталык-3» и компанией Alageum Electric по ремонту резервуаров для хранения резервного топлива.

В настоящее время текущий ремонт проводится на 18,6 километра тепловых сетей города.

К предстоящему отопительному сезону уже подготовлены 1 796 из 2 241 многоэтажного дома, или 80%. Среди бюджетных учреждений готовность составляет 92% — необходимые работы завершены на 194 из 211 объектов.

В 950 многоэтажных домах заключены договоры с сервисными организациями. Продолжается работа по обеспечению сервисным обслуживанием оставшегося 1 291 дома.

Для качественной подготовки внутренних систем отопления многоквартирных домов и стабильного прохождения отопительного сезона собственникам квартир, КСК и ОСИ необходимо заключить договоры с соответствующими сервисными организациями.

Подготовка Шымкента к отопительному сезону продолжается в соответствии с утвержденным планом и находится на постоянном контроле.