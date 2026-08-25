Близнецы по соседству: необычная история одной улицы Шымкента

Вы поверили бы, если бы узнали, что на одной улице живут сразу пять пар близнецов? Десять детей, родившихся на одной улице, сегодня находятся на разных этапах жизни и имеют разный возраст. Одни готовятся в следующем году пойти в школу, другие только что попрощались со школой, а старшие уже успели создать собственные семьи. Наша корреспондент отправилась на эту необычную улицу и пообщалась с самими близнецами.

На первый взгляд, это одна из обычных улиц Шымкента. Но здесь живут не одна, не две, а сразу пять пар близнецов. Эти семьи разделяют всего несколько домов. Самым старшим близнецам 25 лет, а самым младшим — всего четыре года.

Айбара и Айдара родители назвали так с пожеланием, чтобы мальчики выросли настоящими батырами. Родные сегодня различают братьев без труда, а вот незнакомому человеку понять, кто из них кто, непросто.

Разница в характерах мальчиков начала проявляться еще в раннем детстве. Один рос спокойным и тихим, второй — более активным и озорным. Бабушка близнецов Енгеш Омиртайкызы говорит, что по увлечениям и поведению внуков родные уже пытаются представить, кем они могут стать в будущем: «Один из них более спокойный, а второй — озорной. Спокойный очень красиво держит ручку, и мы иногда думаем: может быть, в будущем добьется успехов в учебе или творчестве. А второй любит изображать боксера — сожмет кулаки и начинает боксировать с братьями. Мы смотрим на них и смеемся. У каждого уже сейчас проявляется свой характер».

Пока Айбар и Айдар только готовятся к школьной жизни, следующие героини уже окончили школу и делают первые шаги во взрослую жизнь. Мәншүк и Әлия обе увлекаются волейболом, участвовали в соревнованиях и занимали призовые места. Родные и друзья легко различают сестер, однако незнакомые люди практически сразу замечают их сходство. Об этом рассказывает Мәншүк Мараткызы: «Родные, одноклассники и подруги говорят, что мы совсем не похожи. Но когда приходим куда-нибудь вместе, незнакомые люди сразу спрашивают: “Вы близнецы?” Хотя близкие нас никогда не путают. Я еще со школы люблю рисовать и обычно именно я участвовала в различных конкурсах по рисованию».

Несмотря на внешнее сходство и то, что сестры росли и учились вместе, интересы у них разные. Если Мәншүк с детства увлекается рисованием, то Әлия интересуется иностранными языками. Сейчас она изучает английский и корейский, мечтает путешествовать и связывает свое будущее с профессией, которая позволит увидеть мир: «Мне нравится изучать иностранные языки, особенно английский и корейский. В будущем хочу много путешествовать и побывать в разных странах. С детства мечтала стать стюардессой, поэтому и начала серьезно заниматься языками».

Айгель и Асель — самые старшие близнецы на этой улице. Им по 25 лет. Обе уже создали собственные семьи и живут самостоятельно. С детства сестры занимались музыкой и проявляли интерес к искусству.

Оказалось, что появление близнецов в их семье имеет свою историю. Прабабушка девушек родила 16 детей, причем трижды на свет появлялись близнецы. Отец Айгель и Асель Канат Калтайулы вспоминает: когда дочери были совсем маленькими, даже ему было непросто понять, кто из них кто. Различать девушек он научился, когда стали проявляться их характеры: «Поскольку они одного возраста и были очень похожи, поначалу различать их было сложно. Особенно когда дочери были совсем маленькими, я часто их путал. Когда они подросли, у каждой начал проявляться свой характер. Именно по характеру я и научился легко их различать».

Ещё одна пара близнецов ходит в детский сад, а Фатима и Зухра учатся в начальной школе.

Шымкент — один из регионов Казахстана, где довольно часто рождаются двойни и тройни. За первые шесть месяцев 2024 года в городе родились 151 двойня и три тройни.