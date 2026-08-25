Очередникам в Шымкенте вручили ключи от нового жилья

Ряды шымкентцев, получивших собственное жильё, вновь пополнились. Сегодня 40 семей получили ключи от новых квартир.

Среди них — Акбота Туркебаева. Женщина рассказывает, что ждала этого дня долгие годы: «Прошло 11 лет и сегодня для нас наступил очень радостный день. Мы получаем свою квартиру в микрорайоне «Бозарык». Желаю всем моим будущим соседям удачи! Пусть в этих домах царят радость и счастье! Спасибо государству за такую возможность».

Новые квартиры предоставлены гражданам, состоящим в очереди, на условиях аренды. По словам ответственных специалистов, в квартирах предусмотрены все необходимые условия для комфортного проживания. Главное — в дальнейшем жильё можно будет выкупить.

О том, кому вручили ключи, рассказал исполняющий обязанности руководителя управления жилья Шымкента Копжан Тулебаев: «Среди получателей жилья — граждане, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью первой и второй групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, неполные и многодетные семьи, а также дети, оставшиеся без попечения родителей».

До конца года в городе планируется вручить ключи от 7 тысяч 300 квартир. Около 3,5 тысяч из них уже переданы своим владельцам. Долгожданное жильё предоставляется в рамках государственных программ на выгодных условиях.