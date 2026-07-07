Школы в Туркестанской области готовят в новому учебному году

Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось совещание, на котором обсудили строительство объектов образования, модернизацию школ, ход летней ремонтной кампании и другие актуальные вопросы отрасли.

С докладом выступил руководитель областного управления образования Галымжан Орынов. Он рассказал о состоянии школ региона, реализации программы реновации, текущих ремонтных работах и планах на ближайший период.

По поручению Президента в Туркестанской области продолжается масштабная программа реновации школ. Всего она охватит 115 образовательных учреждений. В прошлом году в программу вошла 41 школа, в текущем — 38, еще 36 будут модернизированы в следующем году.

Реновация предусматривает не просто ремонт, а комплексное обновление зданий: замену кровли и фасадов, модернизацию инженерных сетей, ремонт учебных кабинетов, столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов и санитарных узлов. Кроме того, обновляются системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создается доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями и благоустраиваются пришкольные территории.

«Наша главная задача — создать полноценную образовательную среду, которая обеспечит детям безопасное и качественное обучение, а педагогам — комфортные условия для эффективной работы. Одним из ключевых направлений является реализация программы реновации школ. На реализацию программы в 2025 году для 41 школы было предусмотрено более 19 млрд тенге. Из 41 школы работы на 26 объектах были полностью завершены в 2025 году. Капитальный ремонт оставшихся 15 школ является переходящим и продолжается в текущем году. Ремонтные работы проводятся в период летних каникул и должны быть полностью завершены до 1 сентября. В план реновации на 2026 год включены 38 школ. Предварительный объем необходимого финансирования составляет более 14 млрд тенге. Из них в 32 школах будет проведен текущий ремонт, а в 6 — капитальный», — Галымжан Орынов, руководитель управления образования Туркестанской области.

Параллельно в регионе продолжается текущий ремонт еще 125 школ. На сегодняшний день полностью завершены работы в 60 учебных заведениях, на остальных объектах ремонт продолжается.

Все запланированные мероприятия должны завершиться до начала нового учебного года. На совещании также рассмотрели вопросы обеспечения безопасности организаций образования и модернизации инженерной инфраструктуры. В этом году к природному газу планируется подключить 110 объектов образования, в том числе 82 школы, 26 детских садов и две организации дополнительного образования.

«Прошу обеспечить своевременное и качественное завершение работ во всех школах, включенных в программу реновации. По подрядным организациям, допустившим некачественное выполнение строительных работ либо нарушение установленных сроков, прошу представить отдельный список. В отношении таких подрядчиков необходимо принять предусмотренные законодательством меры: за нарушение условий договора наложить штрафные санкции и при необходимости направить материалы в суд. Также прошу в кратчайшие сроки завершить анализ по всем выявленным нарушениям и при наличии оснований передать соответствующие материалы в правоохранительные органы. Совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына» необходимо обеспечить оснащение школ, прошедших реновацию, 88 современными модифицированными учебными кабинетами к сентябрю текущего года. В целом предстоит провести большой объем работы», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

По итогам совещания аким области поручил профильным управлениям, а также акимам районов и городов держать на постоянном контроле качество и сроки строительства и ремонта образовательных объектов. Особое внимание он поручил уделить полной готовности школ к новому учебному году, своевременному завершению программы реновации, обеспечению безопасности учащихся и созданию современной комфортной образовательной среды.

Сегодня система среднего образования Туркестанской области остается одной из крупнейших в стране: на регион приходится около 14% всех школ Казахстана. Всего здесь работают 1106 организаций среднего образования, из которых 940 являются государственными, а 166 — частными.