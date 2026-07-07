Жираф Астана отметил 16-й день рождения

В День столицы праздник отметили не только жители страны, но и один из самых известных обитателей шымкентского зоопарка. Свой 16-й день рождения празднует жираф по кличке Астана.

Он появился на свет 6 июля 2010 года, поэтому сотрудники без раздумий назвали его в честь главного города Казахстана. В зоопарке рассказывают, что имя для именинника стало символичным подарком в честь Дня столицы и знаком уважения к главному городу страны.

За годы жизни Астана стал настоящей звездой зоопарка посетители узнают его по величественной осанке, грациозной походке и спокойному, дружелюбному нраву. Несмотря на внушительный рост, в уходе жираф совсем не капризен.

К слову, для жирафа 16 лет это зрелый возраст. В дикой природе эти животные обычно живут около 20–25 лет, а в зоопарках при хорошем уходе нередко доживают до 25–30 лет.

«Ежегодно мы справляем его день рождения, это уже 16-й его день рождения в нашем зоопарке. Астана у нас не привередливый, дружелюбный, любит фотографироваться с посетителями, любит всякие лакомства, и сегодня мы будем баловать его фруктами тортом из фруктов», — Нуржан Кобжасаров, биолог-экскурсовод зоопарка Шымкента.