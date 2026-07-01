Более 16,5 тысячи человек подпадут под амнистию в Казахстане

Принятый по инициативе Главы государства закон об амнистии стал актом гуманизма в честь принятия новой Конституции. Он распространяется на лиц, совершивших правонарушения, не представляющие опасности для общества.

От уголовной ответственности и наказания освободят лиц, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные категории граждан, совершивших преступления средней тяжести при отсутствии ущерба или его полном возмещении. Некоторым осужденным сократят сроки наказания.

По предварительным данным, амнистия затронет более 16,5 тысячи человек, в том числе около 2,9 тысячи женщин.

Под амнистию не подпадут осужденные за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности, пытки, преступления в составе организованных групп, а также рецидивисты и лица, приговоренные к пожизненному заключению.

Впервые в истории независимого Казахстана административная амнистия предусматривает списание штрафов по более чем 260 статьям КоАП. Под нее подпадет около одного миллиона штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге. При этом амнистия не коснется грубых нарушений, связанных с оружием, наркотиками и серьезными нарушениями правил дорожного движения.

Принятый Закон обеспечивает баланс между принципами гуманизма, справедливости и неотвратимости ответственности за наиболее опасные правонарушения, сохраняя приоритет защиты прав граждан, законных интересов общества и государства.