Озеленение в Туркестанской области выходит на новый уровень. В областном центре уже работает новый питомник стоимостью 400 миллионов тенге. Комплекс, способный ежегодно выращивать миллионы саженцев деревьев и цветов, позволит обеспечивать посадочным материалом не только регион, но и другие области страны.

В рамках программы «Таза Қазақстан» в Туркестанской области продолжается работа по озеленению населенных пунктов, улучшению экологической обстановки и увеличению площади зеленых насаждений. Одним из таких проектов стало открытие нового питомника в городе Туркестан.

Стоимость объекта составила 400 миллионов тенге, площадь — 10 гектаров.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил питомник и подчеркнул важность дальнейшего развития озеленения региона: «У нас есть все возможности. Такие питомники необходимо открывать не только в областном центре, но и во всех районах и городах, чтобы обеспечивать саженцами другие регионы страны. Не менее важно проводить разъяснительную работу среди населения. Если каждый житель посадит дерево во дворе своего дома, экологическая ситуация значительно улучшится. Вы сами видите, что за последние восемь лет климат Туркестана изменился, а средняя температура немного снизилась. Это результат системной работы по озеленению».

Строительство питомника началось в октябре прошлого года. Здесь выращивают саженцы деревьев и декоративных растений. В планах — расширение тепличного комплекса, строительство асфальтированной дороги к объекту, подведение природного газа и питьевой воды, а также открытие специализированной лаборатории.

После полного завершения строительства питомник сможет ежегодно выращивать около 700 тысяч однолетних цветов, один миллион саженцев лиственных деревьев, 50 тысяч хвойных деревьев и 100 тысяч многолетних цветочных растений. Вся продукция будет использоваться для озеленения парков, скверов, улиц и общественных пространств Туркестана и районов области, обеспечивая регион собственным посадочным материалом.

В этом году в Туркестанской области планируется высадить свыше одного миллиона деревьев. Только в весенний сезон уже высажено более 332 тысяч саженцев. Всего в регионе функционируют 14 питомников.