Совсем скоро в Шымкенте появится еще одна важная дорожная артерия. На сегодняшний день активно ведется строительство новой дороги. Продление улицы Аксумбе соединит жилой массив Таскен с микрорайоном Туран и значительно улучшит транспортное сообщение.

Рост населения в микрорайонах Туран-1 и Туран-2 значительно увеличил нагрузку на дорожную сеть. Чтобы улучшить транспортную ситуацию, в Шымкенте продолжается строительство продолжения улицы Аксумбе. На каждом этапе специалисты контролируют качество работ: с помощью специального оборудования проверяют плотность основания дороги, а образцы материалов проходят лабораторные испытания.

«На участке строительства улицы Аксумбе мы провели проверку плотности грунта с использованием специальной методики. Кроме того, были отобраны лабораторные образцы. Все они проходят комплексную экспертизу, а результаты исследований в течение десяти рабочих дней будут переданы заказчику»,-говорит инженер шымкентского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Ернарбек Мамет.

Почти два километра новой дороги, четыре полосы движения, современные тротуары, освещение и инженерные сети. После завершения строительства магистраль соединится с улицей Жибек жолы, обеспечив удобный выезд из микрорайона Туран и перераспределив транспортные потоки.

«Строительство началось в ноябре 2025 года. Завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируется до конца текущего года. В настоящее время продолжается работа по изъятию земельных участков и жилых домов, попадающих в границы строительства, для государственных нужд»,— сообщил главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Багдат Орынбай.

Всего в этом году в городе планируется построить 238 километров новых дорог и реализовать 13 крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, завершится строительство проспекта Конаева, а также продолжатся работы на объездной дороге А-2.

По мнению специалистов, реализация этих проектов позволит значительно сократить количество автомобильных заторов и сделает передвижение по городу более комфортным.