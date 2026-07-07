Звуки кюя в Шымкенте: в городе отметили День домбры

В Шымкенте ко Дню национальной домбры прошло необычное культурное мероприятие. На этот раз артисты города решили отметить традиционный праздник не на сцене, а в торговых центрах и общественном транспорте. Они исполняли кюи прямо в автобусах, создавая праздничное настроение для пассажиров.

В общественном транспорте зазвучали казахские кюи. В преддверии Дня национальной домбры шымкентские музыканты подарили пассажирам праздничное настроение. Они проехали по нескольким маршрутам, исполняя произведения традиционной казахской музыки.

По словам артиста оркестра Абдрахмана Орынбасара, домбра способна передать то, что невозможно выразить словами. Именно поэтому сегодня музыканты вышли в город, чтобы популяризировать этот священный национальный инструмент: «Поздравляю всех с Днем национальной домбры! Вместе с коллегами мы решили подарить жителям ощущение праздника и исполняем песни и кюи в общественных автобусах. Судя по реакции, наше выступление очень нравится людям».

В автобусах прозвучали известные казахские кюи «Адай», «Балбырауын» и «Ерке сылқым». Однако на этом выступления не закончились. Музыканты также исполняли произведения для жителей города, ожидавших автобусы на остановках.

Творческий коллектив организации «Шымкент концерт» выступил сразу на нескольких площадках города. Проект, направленный на популяризацию традиционного искусства, получил широкий отклик среди жителей и гостей Шымкента и стал одной из главных частей праздничной программы.

Праздничная атмосфера продолжилась и в торговых центрах. Здесь молодые музыканты с домбрами исполняли популярные народные песни для посетителей. Горожане с удовольствием поддерживали акцию: многие подпевали артистам, а некоторые даже танцевали под музыку.

По словам представителей организации «Шымкент концерт», подобные акции являются одним из самых эффективных способов популяризации национальных ценностей. Ведь домбра — это символ казахской культуры и важнейшее духовное наследие народа.

Нурлан Балтакожа, певец организации «Шымкент концерт»: «Домбра — это инструмент, которым мы по праву можем гордиться. Мы всегда относимся к ней с большим уважением. Когда человеку грустно, достаточно исполнить на домбре кюй или народную песню — и настроение сразу меняется, появляется совсем другой взгляд на жизнь. Недаром в народе говорят, что домбра и кобыз — священные инструменты. Я сам глубоко уважаю и ценю домбру. Поздравляю всех с Днем домбры»!

За один день артисты успели выступить более чем на десяти общественных площадках города.