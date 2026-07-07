Шымкент занимает 5-е место в стране по показателям внутренней торговли

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев с рабочим визитом посетил Шымкент. В ходе поездки глава ведомства ознакомился с работой модернизированных рынков и крупных производственных предприятий города, а также оценил развитие торговой инфраструктуры мегаполиса.



Рабочую поездку в Шымкент министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев начал с посещения тепличного комплекса «Alsera KZ». Предприятие, специализирующееся на выращивании томатов, ежегодно выпускает до 155 тысяч тонн продукции.

Во время встречи с руководством и представителями бизнеса, работающими на внутреннем и внешнем рынках, были обсуждены вопросы развития производства и существующие проблемы отрасли.



Юнай Гокалп, директор «Alsera KZ»: «Мы поставляем томаты в местные торговые сети, а также экспортируем их за рубеж — в Россию и Кыргызстан. Однако у нас есть проблема. Из-за поставок овощной продукции из Туркменистана нам сложно выдерживать конкуренцию. Там дешевле газ и ниже расходы на оплату труда. У нас себестоимость выше, поэтому возникают трудности».



Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции: «Сейчас граница закрыта, будем и дальше следить за ситуацией. Но для нас важно сохранить стабильность цен. Нельзя допустить, чтобы на рынке остался один производитель и из-за этого резко выросли цены. Нужно соблюдать баланс, ведь бывают ситуации, когда один поставщик не способен обеспечить потребности всех жителей страны».



Тепличный комплекс площадью 650 гектаров входит в число крупнейших агропредприятий региона и обеспечивает рабочими местами около пяти тысяч человек. Во время осмотра производства Арман Шаккалиев подчеркнул, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку отечественным производителям, в том числе через развитие международного сотрудничества и внедрение современных технологий.



Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции: «Мы проведем для вас семинар, создадим все необходимые условия. Обязательно участвуйте, подайте заявку. Поддержка будет оказана по всем направлениям — начиная с семян и заканчивая технологиями».



Следующим пунктом рабочей поездки стали модернизированные рынки Шымкента. Министр посетил рынок «Алаш», где ознакомился с результатами реконструкции, оценил организацию торгового процесса и условия работы.

Особое внимание Арман Шаккалиев уделил вопросам соблюдения санитарных требований и норм пожарной безопасности: «Летом необходимо уделять особое внимание местам продажи продуктов питания, особенно мясной продукции. — Мы проводим там разъяснительную работу. — Кроме того, наш департамент выполняет функции по защите прав потребителей и также контролирует эту сферу».



Также Арман Шаккалиев посетил рынок «Айна», где оценил условия торговли для продавцов и покупателей: «У нас две основные задачи. Первая — торговля должна осуществляться без посредников, открыто и справедливо, с соблюдением закона и порядка. Вторая — контроль индекса цен. Главный приоритет — стабилизация цен. Если говорить о Шымкенте, то мы уже наблюдаем положительную динамику развития торговли».



В рамках визита министр также ознакомился с деятельностью птицефабрики «Аймар құс», которая ежедневно поставляет на рынок около 280 тысяч яиц.

Основная часть продукции реализуется в Шымкенте, Астане, а также в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях:



— У нас контракт — продукция выпускается под брендом «Аймар құс». Мы сами производители.

— То есть это торговые сети? — Да, остальное — наша собственная продукция.

— Да, мы видели её в торговых сетях.



Для запуска современной птицефабрики предприниматель инвестировал около 6 миллиардов тенге. В этом году полностью завершен второй этап строительства предприятия. В целом в сфере торговли города отмечается рост. По словам ответственных специалистов, плановые показатели с начала года перевыполнены.



Усен Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития: «За первые шесть месяцев текущего года общий объем торговли составил 1,4 триллиона тенге, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен как в розничной, так и в оптовой торговле».



После посещения модернизированных рынков и предприятий Арман Шаккалиев также осмотрел новые торговые объекты. Здесь он пообщался с местными предпринимателями и ознакомился с организацией работы: «Вот это и есть модернизация. Новый рынок — это уже не торговля под открытым небом и не контейнеры, а комфортные помещения, где летом особенно прохладно и удобно».



Тем не менее посредники по-прежнему оказывают влияние на колебания цен на продовольствие. Поэтому, по мнению специалистов, важно наладить прямую связь между производителем и покупателем. Для этого министерство принимает меры по пресечению незаконных схем: «Если посредники уклоняются от уплаты налогов или получают необоснованную сверхприбыль, мы возбуждаем административные дела. На сегодняшний день выявлено более 130 таких посредников. Кроме того, мы проводим разъяснительную работу с администрациями рынков. Будут разработаны четкие и прозрачные правила: необходимо разграничить оптовую и розничную торговлю, а также исключить необоснованные дополнительные платежи на рынках».



Сегодня в третьем мегаполисе страны функционируют 17 рынков. Из них 8 являются универсальными, а остальные 9 — специализированными. Согласно плану, общий объем торговли в городе по итогам года должен достичь 5 триллионов тенге. По результатам первого полугодия темпы роста отрасли продолжают увеличиваться, благодаря чему Шымкент занимает пятое место в Казахстане по показателям внутренней торговли.



