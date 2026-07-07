В Казахстане снижается уровень преступности. За первые пять месяцев этого года в стране зарегистрировано около 48 тысяч уголовных правонарушений — это почти на 5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В каких регионах преступлений совершается больше всего? Какую часть ущерба уже удалось возместить потерпевшим? И какие меры принимаются для усиления общественной безопасности?

За первые пять месяцев этого года в Казахстане зарегистрировано около 48 тысяч уголовных правонарушений. Из них более 2 тысяч приходится на Туркестанскую область, еще почти 2 тысячи 600 — на город Шымкент.

Лидером по числу зарегистрированных преступлений остается Алматы, где зафиксировано свыше 8 тысяч 700 уголовных правонарушений. На втором месте — Астана с показателем почти 6 тысяч зарегистрированных преступлений.

В Министерстве внутренних дел отмечают: снижение уровня преступности стало результатом комплексной работы по обеспечению законности при расследовании уголовных дел, защите прав граждан и профилактике правонарушений.

«Следственный департамент Министерства внутренних дел на постоянной основе проводит работу по защите конституционных прав граждан, обеспечению законности при расследовании уголовных дел, возмещению ущерба, причиненного преступлениями, обеспечению неотвратимости ответственности виновных и профилактике правонарушений. Сегодня одним из эффективных механизмов профилактической работы является институт внесения представлений, предусмотренный статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса. С начала года в государственные органы, учреждения и организации направлено около 45 тысяч представлений по расследуемым уголовным делам», — Самат Айсов, начальник следственного департамента МВД РК.

Для повышения уровня общественной безопасности в стране продолжают внедрять дополнительные меры. В социально неблагополучных районах, а также в местах массового пребывания людей — торговых и развлекательных центрах — установлено почти 2 тысячи новых камер видеонаблюдения.

Не менее важным направлением остается возмещение ущерба потерпевшим. По завершенным уголовным делам общая сумма причиненного вреда превысила 72 миллиарда тенге, из которых уже компенсировано более 34 миллиардов.

«Одним из механизмов социальной поддержки граждан является Фонд компенсации потерпевшим. Право на получение компенсации предусмотрено по 124 составам преступлений. Размер выплат составляет от 30 до 50 месячных расчетных показателей. С начала работы фонда более 5 тысяч потерпевших получили выплаты на общую сумму свыше 831 миллиона тенге», — Самат Айсов, начальник следственного департамента МВД РК.

По информации МВД, за пять месяцев к ответственности привлечены более 2 тысяч должностных лиц, действия или бездействие которых способствовали совершению преступлений. Еще свыше 500 человек понесли административную ответственность за непринятие необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных преступлений в Казахстане сократилось почти на 5 тысяч, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции к снижению уровня преступности в стране.