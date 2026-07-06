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Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения

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Редактор Юлия Машковская
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Токаев и Назарбаев

В своем поздравлении Глава государства отметил историческую миссию Первого Президента по строительству основ современной казахской государственности, созданию Республики Казахстан, укреплению экономического потенциала и позиций нашей страны на международной арене.

В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану.

– Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира, – говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

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