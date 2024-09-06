Социально-экономические показатели Шымкента демонстрируют стабильный рост

По итогам первых семи месяцев текущего года в Шымкенте был зафиксирован стабильный рост социально-экономических показателей, что свидетельствует о позитивных изменениях в экономике города.

Краткосрочный экономический рост достиг 11,6%, что позволило Шымкенту подняться на третье место в республике по этому показателю (в аналогичный период прошлого года город занимал шестую позицию).

Такой значительный прогресс демонстрирует активное развитие различных отраслей городской экономики.

Улучшение социально-экономической обстановки в городе напрямую повлияло на увеличение поступлений в местный бюджет.

В 2024 году общий объем бюджетных расходов составил 764,0 млрд тенге, что на 107,0 млрд больше, чем в прошлом году.

Поступления в бюджет также значительно возросли: объем доходов увеличился на 61 млрд тенге и достиг 404 млрд тенге.

Из этой суммы уже поступило 272 млрд тенге, что позволило перевыполнить бюджетный план на 19,8%.

Рост поступлений в бюджет создал основу для реализации социальных программ, направленных на повышение благосостояния населения города.

В рамках программы поддержки работников с низкими доходами, финансируемых из местного бюджета, около 15 тысяч человек получили надбавку к заработной плате в размере 50 тысяч тенге.

Благодаря этой мере минимальная заработная плата для этих сотрудников увеличилась до 140 тысяч тенге.

На эти цели было выделено 8,1 млрд тенге.

Данная инициатива стала важным шагом на пути к улучшению условий труда и жизни работников бюджетной сферы.

Важной мерой поддержки бизнеса стало снижение ставки розничного налога с 4% до 2%.

Эта инициатива направлена на стимулирование предпринимательской активности, расширение оборота капитала и создание новых рабочих мест.

Введение льготных условий для бизнеса помогает привлекать инвестиции и развивать экономику города.

В результате таких изменений ожидается увеличение числа предприятий и улучшение общей экономической ситуации в Шымкенте.