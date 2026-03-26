Энергетика и логистика станут драйверами роста торговли между РК и РФ

Товарооборот между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по итогам 2025 года достиг 27,4 млрд долларов. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

По его словам, в ходе встречи глав правительств был рассмотрен широкий круг вопросов, направленных на углубление и расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр отметил, что перед сторонами поставлена задача увеличить двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов.

В этой связи обсуждены ключевые направления, способные обеспечить дополнительный рост показателей. Среди них — энергетика, торговля, транспорт, логистика и другие отрасли.

Также были затронуты вопросы переговорного процесса и дальнейшего развития интеграционного взаимодействия. Очередной этап встреч в рамках этого направления, по словам министра, стартует в Шымкенте.

Отдельное внимание уделено проведению в текущем году форума «Digital Kazakhstan».

Кроме того, запланировано очередное заседание межправительственной комиссии, а также форум межрегионального сотрудничества, который пройдёт в городе Омск.