Глава государства принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева

Президент заслушал отчет о текущем состоянии торговой отрасли и приоритетных направлениях её дальнейшего развития.

Арман Шаккалиев отметил:

• Торговля по итогам 2025 года остается одним из ключевых секторов экономики Казахстана, формируя около 19% валового внутреннего продукта. Объем инвестиций в отрасль составил 1,2 трлн тенге, а общий товарооборот увеличился на 8,9% и достиг 80,3 трлн тенге.

• Развивается электронная торговля: её объем достиг 3,9 трлн тенге, что составляет 15% розничного товарооборота. В стране функционирует сеть из 10 логистических центров, а также ведется строительство двух крупных фулфилмент-центров в Астане и Алматы.

• Профильное ведомство уделяет особое внимание укреплению экспортного потенциала. Несмотря на глобальные экономические вызовы, объем несырьевого экспорта товаров и услуг достиг 41 млрд долларов. Финансовая поддержка экспортеров значительно расширена: страховая емкость увеличена до 1,2 трлн тенге, а общий объем мер поддержки вырос в два раза.

• В рамках Евразийского экономического союза устранено 69 из 70 торговых барьеров. По итогам переговоров учтены позиции Казахстана, включая предоставление квот на ввоз отдельных товаров без уплаты антидемпинговых пошлин.

Президент подчеркнул, что министерство должно сосредоточиться на формировании экосистемы современной торговли, создании условий для роста отечественного производства, защите прав потребителей, укреплении экспортного потенциала и продвижении экономических интересов страны.