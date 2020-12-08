В подъездах многоэтажных домов было установлено 2 462 камеры, что помогло снизить уровень преступности.

Для снижения и предупреждения преступности в Шымкенте участковые инспектора полиции провели агитационную работу среди населения по установке соответствующих видеокамер на подъездах в жилых домах.

Об этом на брифинге в Информационно-коммуникационном центре сообщил начальник ДП города Шымкент генерал-майор полиции Е. Жумаханбетов.

— В качестве пилотного проекта, через телекоммуникационную компанию «Қазақтелеком», камеры видеонаблюдения были подключены в ноябре к Центру оперативного управления ДП города Шымкент. В рамках этого проекта значительно сократилось количество преступлений. В настоящее время, с 16 ноября по 7 декабря, в городе зарегистрировано 955 преступлений. Грабеж — 9 (2019-29), хулиганство — 26 (2019-61), кражи — 269 (2019-518). Количество квартирных краж составило 27, что на 70% меньше, чем в прошлом году, — сказал начальник департамента.

Кроме того, выявлено 758 нарушений по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям. В том числе ст. 434 КоАП РК — 294 (мелкое хулиганство), ст. 440 КоАП РК — 63 (распитие спиртных напитков в общественных местах), ст. 449 КоАП — 2 (попрошайничество), ст. 517 КоАП РК — 5 (нарушение законодательство иностранцем) , ст. 441 КоАП РК — 146 (нарушение запрета потребления табачных изделий), ст. 204 КоАП — 8 (торговля в неустановленных местах), нарушение правил дорожного движения КоАП РК — 161, КоАП РК ст.442 — 79 (нахождение в ночное время несовершеннолетних без сопровождения законных представителей).