Розыск СНГ: дело из Туркестанской области раскрыто, подозреваемая задержана в Белграде

15–16 апреля на территории стран СНГ прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За два дня правоохранительные органы установили местонахождение и задержали 314 разыскиваемых преступников. Среди них: 5 подозреваемых в убийствах, 7 — в причинении тяжкого вреда здоровью, 5 — в разбойных нападениях, 7 — в грабежах и 15 — в преступлениях, связанных с наркотиками.

За пределами стран-участниц задержано 39 человек, также установлено местонахождение 189 разыскиваемых в интересах других государств.

По запросу Казахстана в Белграде задержана гражданка страны, скрывавшаяся с декабря прошлого года. Работая менеджером авиакомпании в Туркестанской области, она присвоила около 176 миллионов тенге и использовала их в личных целях.

В Бишкеке сотрудниками розыскной группы ДП города Астаны задержан казахстанец, который с октября 2024 года скрывался от следствия за создание и руководство финансовой пирамидой.

В результате взаимодействия с правоохранительными органами Грузии в городе Рустави задержан мошенник, причинивший ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге 232 гражданам. Преступление совершалось в Алматы в 2022–2024 годах под предлогом автокредитования. Злоумышленник скрывался с июля прошлого года.

В Карагандинской области задержан преступник, более пяти лет уклонявшийся от уголовной ответственности. Он скрывался на чердаке частного двухуровневого дома, где оборудовал тайную комнату с входом, замаскированным за шкафом в санузле. В 2018 году, действуя в составе организованной группы, он с применением насилия вымогал деньги и имущество у предпринимателя, причинив ущерб в размере 117 миллионов тенге.

В Жамбылской области задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый с конца 2024 года за совершение убийства в Бишкеке.

Кроме того, в ходе операции установлено местонахождение 51 без вести пропавшего, среди которых восемь несовершеннолетних.

Проведение подобных совместных мероприятий способствует укреплению международного сотрудничества и повышению эффективности розыскной деятельности.