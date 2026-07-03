В Шымкенте стартовала выдача ваучеров в детские сады

В Шымкенте началась выдача ваучеров в дошкольные образовательные организации. Уже за первые сутки работы новой системы ваучеры получили около 4 тысяч детей. Новый механизм призван сделать финансирование дошкольного образования более прозрачным и предоставить родителям возможность самостоятельно выбирать детский сад.

С 20 по 30 июня в дошкольных организациях провели подготовка к новому учебному году. В этот период воспитанников перевели в следующие возрастные группы, а также провели перераспределение детей в соответствии с их возрастом. Кроме того, на основании заявлений родителей или законных представителей и по решению руководства детских садов были оформлены отчисления воспитанников.

По состоянию на 1 июля в информационной системе Balabaqsha появились свободные места, что позволило начать автоматическую выдачу ваучеров. Некоторые родители отмечают, что продвижение очереди идет слишком медленно. Другие же, наоборот, уже получили сертификаты на финансирование.

КОММЕНТАРИИ:

— Мы получили ваучер. Пришло сообщение. Мы были примерно четырехтысячными в очереди и уже не надеялись, что в этом году что-то получится. Но вчера вечером пришло уведомление о выдаче ваучера, и мы очень обрадовались.

— Я встала в очередь в феврале. Тогда была 10 700-й, сейчас — 5523-й. Очередь почти не двигалась.

— Постоянно проверяю. Очень обрадовалась — очередь сразу продвинулась примерно на пять тысяч позиций.

— Мы встали в очередь еще в сентябре, но ваучер пока не получили. Зато поднялись на 3200-е место, и это уже радует.

Ваучеры направляются автоматически в порядке очереди. По предварительным расчетам, в рамках внедрения ваучерного финансирования в этом году их смогут получить около 15 тысяч детей.

Айгерим Байгалыкызы, руководитель отдела дошкольного образования: «В первую очередь ваучеры предоставляются детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, педагогов, многодетных семей и детям-сиротам. Сейчас в очереди находятся около 30 тысяч детей. В этом году ожидается освобождение примерно 15 тысяч мест в детских садах. Кроме того, в соответствии с планом планируется открыть еще 3500 новых мест. В апреле уже было предусмотрено 1500 ваучеров, а до конца года планируется выделить еще 2 тысячи».

Ваучеры выдаются только при наличии фактически свободных мест в дошкольных организациях и строго в порядке очередности. Весь процесс полностью автоматизирован и осуществляется через информационную систему Balabaqsha. По словам представителей управления образования, это обеспечивает прозрачность распределения мест и позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора.