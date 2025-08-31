В Орангае запустили современный реабилитационный центр для детей

В селе Орангай Сауранского района открылся новый реабилитационный центр «Шугыла» на 90 мест. Его запуск приурочен к 30-летию Конституции Казахстана.

Центр «Шугыла» рассчитан на 90 мест, из них 60 — стационарные, 30 — полустационарные. Здесь помощь будут получать дети от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На проект выделено свыше 3 миллиардов тенге.

Учреждение работает по восьми направлениям: от медицинских и психологических услуг до образовательных, трудовых и культурных программ.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Центр “Шугыла” — это не просто здание. Это место надежды для детей и опоры для родителей. Президент страны в своём послании говорил, что мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми потребностями. Подобные центры будут открыты и в других городах области».

В дар новому центру аким области передал пианино.

Здание полностью оснащено современным оборудованием: от аппаратов физиотерапии и массажных кабинетов до сенсорных и игровых комнат. Для детей предусмотрены спортивные и актовые залы, футбольное поле, площадка для воркаута и летняя сцена.

Учебные классы для школьников с инвалидностью также оборудованы по последнему слову техники.

До конца года такие же центры откроются в Туркестане и Сарыагаше. Каждый из них сможет принять до 100 детей с аутизмом. Сегодня в регионе зарегистрировано более 100 тысяч человек с инвалидностью. Из них 15 тысяч — дети и подростки. Сейчас специальными социальными услугами охвачены почти семь тысяч детей.