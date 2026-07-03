Прокуратура Туркестанской области защитила права инвестора и предотвратила риск прекращения газоснабжения

Прокуратурой Арысского района Туркестанской области при координации комитета по защите прав инвесторов защищены права инвестора и обеспечено бесперебойное газоснабжение населения города Арыс.

Установлено, что вследствие задолженности ТОО «OtebayGaz Aimaq» перед АО НК «QazaqGaz» существовал риск временного прекращения подачи природного газа потребителям города.

Задолженность в размере 241,6 млн тенге образовалась в результате несвоевременного исполнения обязательств ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс» по договору на оказание услуг газоснабжения, что было обусловлено дефицитом бюджетных средств.

Сложившаяся ситуация создавала угрозу нарушения прав инвестора, а также могла негативно отразиться на стабильном обеспечении природным газом жителей города.

В целях защиты прав инвестора и недопущения возникновения социальной напряженности прокуратурой района в адрес акимата города Арыс внесен акт прокурорского надзора об устранении нарушений законодательства и принятии мер по погашению образовавшейся задолженности.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора акиматом города предоставлено гарантийное письмо и утвержден график погашения задолженности. В соответствии с ним предусмотрено ежемесячное перечисление инвестору по 50 млн тенге.

На сегодняшний день благодаря мерам прокурорского реагирования ТОО «OtebayGazAimaq» уже выплачено 40 млн тенге, что позволило снизить риски для дальнейшей деятельности предприятия и обеспечить стабильное газоснабжение населения.

Работа по защите прав инвесторов и устранению административных и иных барьеров для ведения бизнеса находится на постоянном контроле органов прокуратуры.