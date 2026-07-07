В роддоме Шымкента новорожденных встретили под звуки домбры

Младенцев, родившихся в День домбры, и их матерей встречали под мелодичные звуки домбры — священного национального казахского инструмента, оказывая им особые почести. Одной из тех, кто оказался в центре внимания, стала жительница города Аягоз Ерман.

Она с радостью держит на руках своего третьего ребенка. В настоящее время состояние матери и малыша хорошее. Уже через несколько дней их выпишут домой.

Аягоз Ерман, жительница города: «Сегодня для нашей семьи замечательный день. Нам оказывают такое внимание и уважение. Недаром говорят: «Настоящий казах — это домбра». Хочу от всей души поздравить всех мам, чьи дети родились в День домбры. Очень рада, что они благополучно встретились со своими малышами. Пусть в каждом доме звучит детский смех. И хочу выразить искреннюю благодарность за оказанное нам сегодня внимание и заботу».

Главная цель мероприятия — подчеркнуть значение национального праздника и разделить радость молодых семей. По словам организаторов, подобные добрые инициативы способствуют сохранению национальных традиций и передаче культурного наследия подрастающему поколению.

Медицинские работники также поблагодарили всех, кто проявил внимание к молодым мамам, отметив, что здоровье матери и ребенка остается главным приоритетом.

Мадина Кенжебаева, главный врач городского родильного дома №6: «В нашем родильном доме сегодня появились на свет 22 малыша. Состояние матерей и детей удовлетворительное, все чувствуют себя хорошо. Представители Совета матерей пришли поздравить наших мам, и мы искренне благодарны им за это. Пусть все дети растут здоровыми и станут гордостью нашей страны».

Стоит отметить, что с начала года в городском родильном доме №6 родилось около четырех тысяч детей. Только 5 июля по городу на свет появились 58 новорожденных: из них 23 девочки и 35 мальчиков. Также в этот день родилась одна двойня.