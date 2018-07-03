Домбристов из Туркестана в новый национальный праздник поддерживают музыканты из Кентау и Отырарского района.

Массовый флешмоб. Невероятное звучание и масштабное исполнение: «Сарыарка», «Балбырауын», «Көңілашар». Домбристов из Туркестана в новый национальный праздник поддерживают музыканты из Кентау и Отырарского района. Каждый вкладывает в исполнение свою душу. Из города горняков на праздник приехали 100 домбристов. Это учителя музыки детских садов, музыкальных и средних образовательных школ и кюши.

Наталья Смирнова, жительница из г. Кентау : «Наконец-то оценили достоинство этого музыкального инструмента, гордость казахского народа — домбры. Я поздравляю всех с этим замечательным праздником и желаю всем мирного неба над головой. Пусть всегда звучит магический звук домбры».

Ирина Ковырина, жительница г.Кентау: «Мы, пианисты, умеем играть и на домбре. Это здорово, что теперь мы будем отмечать ее праздник. Слушая кюи и казахские народные песни будем духовно богаче».

«Если наши великие предки, похороненные в мавзолее Х. А. Ясави, слышат сейчас кюи домбристов, то наверняка радуются за своих потомков. Ведь величие национальной домбры признает каждый казах», — считает Зубайра Еркинбекова из Туркестана.

Домбра — инструмент, олицетворяющего собой дух, характер и историю казахской нации. Народ хранил домбру в почетном месте, а кюиши были почетными гостями, народ возносил их. Работники областного историко-краеведческого музея представили в Туркестане около 15-ти инструментов, изготовленных из березы, карагача и абрикосового дерева. Есть и домбра 19 века.

Гульмира Лазар, работник областного исторического краеведческого музея: «Она была изготовлена в 19 веке. Мы не знаем мастера, но домбра сохранилась благодаря стараниям жителей юга, любящих этот инструмент. Невозможно представить казаха без домбры. И наша задача сохранить эти ценности».

Домбра с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. В одно время по всему региону кюи прозвучали в исполнении более трех тысяч домбристов.