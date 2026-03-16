В Туркестанской области в день референдума родилась двойня

15 марта 2026 года, в день проведения республиканского референдума, в родильных домах Казахстана родились 585 детей. Об этом сообщили в профильных службах здравоохранения.

По официальным данным, за сутки в стране было принято 583 родов. При этом зарегистрировано две двойни — в Актюбинской и Туркестанской областях.

Среди новорождённых — 310 мальчиков и 275 девочек.

В медицинских организациях отмечают, что рождение детей в такой значимый для страны день имеет особый символический смысл.

«Рождение детей в такой важный для страны день символизирует продолжение жизни и будущего Казахстана. Каждый новый гражданин — это надежда на дальнейшее развитие, благополучие и процветание государства», — отметили специалисты.

Также подчеркивается, что в родильных домах по всей стране была обеспечена необходимая медицинская помощь матерям и новорождённым.

«Медицинские работники по всей стране обеспечили своевременную и качественную медицинскую помощь матерям и новорождённым, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и ответственности», — сообщили представители системы здравоохранения.