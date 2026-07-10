В Шымкенте продолжают вручать ключи от нового жилья

Еще 30 шымкентских семей отпраздновали новоселье. Благодаря государственной программе льготного кредитования они стали обладателями собственного жилья. Среди новосёлов — многодетные матери, люди с инвалидностью и сотрудники бюджетных организаций.

В числе обладателей новой квартиры — Айгерим Казыбаева. Как сотрудник бюджетной организации, она приобрела жильё по льготной ипотеке под 5 процентов годовых. Женщина признаётся: собственного жилья она ждала 12 лет, и сегодня её радости нет предела.

Айгерим Казыбаева делится эмоциями: «Сегодня мы получили ключи от собственного жилья, и это огромное счастье. Спасибо большое. Квартиру получили в микрорайоне Бозарык. Мы уже ездили, посмотрели — нам очень понравилось. Хотим поблагодарить всех, кто помог нашей семье обрести собственный дом».

Среди новосёлов и многодетная мать Индира Кайназарова. До этого семье приходилось долгие годы жить на съёмных квартирах. Женщина признаётся: когда узнала, что получит собственное жильё, не смогла сдержать слёз. Как мать четверых детей, она оформила льготный кредит всего под 2 процента годовых.

Многодетная мама Индира Кайназарова рассказывает: «Это были непередаваемые эмоции. Их невозможно описать словами. Я плакала от радости. Мы столько лет ждали этот дом. От имени всей нашей семьи благодарим всех. Сегодня нам вручили ключи от нашей квартиры. Безмерно благодарны Всевышнему».

Ключи от квартир вручаются в рамках государственных льготных ипотечных программ «2-10-20» и «5-10-20». По словам специалистов, главное условие для участия — состоять в очереди на получение жилья.

Исполняющий обязанности руководителя управления жилищной политики Копжан Толебаев пояснил: «Ипотека под 2 % предоставляется людям с инвалидностью I и II групп, многодетным семьям, ветеранам и приравненным к ним категориям, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Остальные категории, включая работников бюджетной сферы, неполные семьи и других очередников, могут приобрести жильё по программе со ставкой 5 %».

С начала года в Шымкенте новоселье уже отпраздновали 2600 семей. До конца года жильём планируется обеспечить ещё около 7 тысяч семей. Помимо льготной ипотеки, квартиры предоставляются и по программам арендного жилья с последующим выкупом.