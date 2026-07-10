Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Экономика Финансовая ловушка: каждый второй казахстанец работает только на погашение долгов

Финансовая ловушка: каждый второй казахстанец работает только на погашение долгов

-
Диана Идрис
-
33
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Казахстан находится в эпицентре долгового кризиса. Пока реальные доходы населения стагнируют, аппетиты банков и потребительские привычки граждан привели к тому, что страна обновила антирекорды 2008 года. Эксперты предупреждают: ситуация напоминает опасный «кредитный пузырь».

Согласно свежему исследованию Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope (май 2026), кредитная зависимость стала нормой жизни: 72,7% граждан имеют действующие займы. При этом каждый третий заемщик вынужден обслуживать сразу несколько кредитов одновременно.

Статистика, которая пугает

Масштаб долговой нагрузки выходит за рамки разумного потребления:

  • «Половина на долги»: Почти каждый второй заемщик (46,7%) отдает банкам более 50% своего ежемесячного дохода.
  • Исторический максимум: По данным Всемирного банка, отношение долга домохозяйств к заработной плате в конце 2025 года достигло 51%. Это критическая отметка, превышающая показатели времен кризиса 2008–2009 годов.
  • Дисбаланс доходов: В период с 2020 по 2025 годы долговые обязательства граждан выросли почти в два раза, в то время как реальные доходы населения увеличились лишь на 15%.

«Латание дыр» в кредит
Вопреки расхожему мнению, большинство казахстанцев берут кредиты не для инвестиций, а для поддержания базового уровня жизни. Топ целей: покупка бытовой техники, ремонт и попытки перехватить деньги «до зарплаты». Особое опасение вызывает тот факт, что почти 10% граждан оформляют новые займы исключительно для погашения старых, что является классическим признаком финансовой пирамиды на уровне отдельной семьи.

Парадокс уверенности
Несмотря на долговую кабалу, казахстанцы демонстрируют удивительное спокойствие: более 63% опрошенных уверены в своем финансовом будущем. Эксперты видят в этом опасный разрыв: восприятие собственной «финансовой устойчивости» не совпадает с реальными цифрами на банковских счетах.

Банки «закручивают гайки»: что изменится?
Чтобы остановить бесконтрольный рост закредитованности, Национальный банк РК с июля 2026 года ужесточил правила оценки платежеспособности. Теперь банки обязаны учитывать только официально подтвержденные доходы и реальные кредитные обязательства.

Общество разделилось в оценке этих мер:

  • 52,5% респондентов поддерживают ужесточение, осознавая риски долговой ямы.
  • 23,7% выступают категорически против — зачастую это те, кто привык жить в кредит и теперь опасается потери доступа к заемным средствам.

Экспертное мнение: Регулятор продолжает балансировать между необходимостью охладить рынок и риском ухода заемщиков в теневой сектор микрокредитования. Главный вопрос, который остается открытым: помогут ли новые меры реально снизить нагрузку, или граждане, лишившись доступа к банковским кредитам, начнут массово пользоваться услугами ломбардов и небанковских организаций с еще более жесткими условиями?

Материал подготовлен на основе данных исследования «Закредитованность граждан Казахстана», проведенного Международным центром журналистики MediaNet, PAPERLAB при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.
https://demos.kz/opros-bolee-70-kazaxstancev-imeiut-kredity-ili-zaimy-1

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.