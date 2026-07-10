Туркестанская область вошла в число лидеров по производству мороженого

За январь–май 2026 года в Казахстане произведено 35,1 тысячи тонн мороженого.

Лидером по объему производства стала Алматинская область, где выпущено 23,3 тысячи тонн, что составляет 66,3% от общего объема. В число крупнейших производителей также вошли Туркестанская область с показателем 6 тысяч тонн, город Алматы — 1,3 тысячи тонн и Акмолинская область — 1,1 тысячи тонн.

Основную долю производства составили сливочное мороженое — 15,2 тысячи тонн и пломбир — 14,3 тысячи тонн. На эти виды приходится более 80% всего объема выпуска.

Казахстан также значительно увеличил экспорт мороженого.

За январь–апрель 2026 года за рубеж поставлено 6,4 тысячи тонн продукции на сумму 24,8 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 46,4% в натуральном и на 77% в денежном выражении.

Объем экспорта превысил импорт на 2,9 тысячи тонн, благодаря чему внешнеторговый баланс остается положительным.

Почти весь экспорт — 99,9% — направлен в страны СНГ. Крупнейшим покупателем остается Россия, куда поставлено 4,3 тысячи тонн мороженого. Существенный рост экспорта также отмечен в Кыргызстан (+68,4%) и Узбекистан (+27,7%).

За январь–апрель импорт мороженого составил 3,4 тысячи тонн на сумму 12,9 млн долларов США, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Основными поставщиками остаются Россия (1,5 тысячи тонн), Кыргызстан (1,4 тысячи тонн), Узбекистан (178,1 тонны) и Турция (156 тонн).