В Туркестанской области вырос объем экспорта

Туркестанская область полностью обеспечивает себя овощами, бахчевыми культурами, картофелем, виноградом, говядиной, бараниной, кониной и молочной продукцией. Вместе с тем сохраняется дефицит отдельных видов продовольствия.

Так, обеспеченность мясом птицы составляет 21%, яйцами — 47%, колбасными изделиями — 50%.

Алибек Плалов, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области: «Для устранения этого дефицита реализуются четыре крупных проекта общей стоимостью 60 млрд тенге. В частности, в Тюлькубасском районе строится завод по производству мяса птицы мощностью 48 тысяч тонн в год. В Ордабасинском районе расширяются объемы птицеводства, а в Байдибекском районе ведется строительство комплекса по производству яиц. Наряду с этим предложено запустить новые промышленные птицеводческие комплексы в Отырарском и Шардаринском районах, а также в городе Арысь. Кроме того, реализуются три крупных инвестиционных проекта по глубокой переработке мяса. В Тюлькубасском и Толебийском районах идет строительство современных молочно-товарных ферм. А в Сауранском и Байдибекском районах планируется запуск предприятий по переработке молока».

В регионе продолжается курс на импортозамещение. Уже введены в эксплуатацию предприятия по выпуску напольных покрытий, алюминиевой продукции, нитей, скотча, бытовых холодильников и безалкогольных напитков. На очереди — новые производства тканей, биологически активных добавок, алюмоцинковой продукции, сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней.

Кроме того, в рамках Дорожной карты крупных инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы предусмотрена реализация 43 проектов общей стоимостью 269 миллиардов тенге. Ожидается, что они позволят создать свыше двух тысяч новых рабочих мест и укрепят экспортный потенциал региона, который уже сегодня демонстрирует устойчивый рост.

Нуржигит Мырзахметов, руководитель управления предпринимательства и торговли Туркестанской области: «Если в 2024 году из Туркестанской области было экспортировано 1 млн 357 тысяч тонн продукции, то в 2025 году этот показатель достиг 1 млн 571 тысячи тонн, увеличившись на 16%. За четыре месяца текущего года на экспорт ушло 795,3 тысячи тонн продукции, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них продукция растениеводства составила более 576 тысячи тонн, животноводства — 20,5 тысячи тонн, перерабатывающей промышленности — 198 тысячи тонн. Вместе с тем сформировалась тенденция к снижению объемов импорта. В 2024 году в регион было импортировано 761 тысяча тонн продукции, а в 2025 году этот показатель сократился до 748 тысяч тонн. За четыре месяца этого года объем импорта составил 251 тысячу тонн, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года».

Анализ показал, что Туркестанская область располагает всеми необходимыми ресурсами для развития глубокой переработки меди, алюминия, железа, полипропилена и других видов сырья, которые сегодня преимущественно экспортируются без дополнительной обработки. В связи с этим сформирован пул из 40 перспективных инвестиционных проектов.

По словам главы региона, сегодня важно не просто добывать сырье, а создавать современные производства, способные выпускать конкурентоспособную готовую продукцию: «Мы до сих пор не можем полностью избавиться от сырьевой зависимости. Поэтому необходимо поднять работу по импортозамещению на новый уровень. Увеличение числа производств, занимающихся глубокой переработкой сырья и выпуском готовой продукции — одна из главных задач для экономики региона. Чтобы развивать обрабатывающую промышленность, нужно привлекать крупных мировых инвесторов и отдавать приоритет выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Все инвестпроекты, направленные на импортозамещение, должны быть реализованы качественно, в установленные сроки и находиться под постоянным контролем».

В числе новых инициатив также строительство заводов по производству сыра, брынзы и сухого молока в индустриальной зоне «Сайрам», предприятий по переработке и консервированию овощей, а также выпуску томатной пасты в Сауранском районе.

Помимо этого, в Мактааральском районе предлагается открыть ковровое производство, а в специальной экономической зоне «TURAN» — современный завод по выпуску детского питания.