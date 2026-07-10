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В Туркестанской области чествовали работников водного хозяйства

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Алиса Дуваева
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В Ордабасинском районе Туркестанской области на территории водохранилища «Боген» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников водного хозяйства. В нем приняли участие ветераны отрасли, гидротехники, инженеры, регулировщики шлюзов, гидрометристы и другие специалисты.

Поздравления с профессиональным праздником получили ветераны отрасли. Они получили награды из рук акима Туркестанской области.

Среди них — Шукур Кучкарбаев, посвятивший работе в водном хозяйстве более полувека. За долгие годы работы он принимал участие в строительстве и эксплуатации оросительных систем, обеспечивая водой сельхозугодья региона: «Многолетний труд и вклад в развитие водной отрасли отмечены наградой, мне очень приятно, что мои заслуги так отметили. Я проработал в Сарыагашском, Келесском, Казыгуртских районах. Хочу сказать, вода — это не только источник жизни, но и основа устойчивого развития страны, продовольственной безопасности и экономического роста».

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что от труда работников водной отрасли зависят продовольственная безопасность, стабильное водоснабжение населенных пунктов и развитие сельского хозяйства. Поэтому в регионе продолжится модернизация гидротехнической инфраструктуры и внедрение водосберегающих технологий: «Сегодня в Туркестанской области насчитывается 575 тысяч гектаров орошаемых земель. Водохозяйственная система включает 42 водохранилища, свыше четырех тысяч каналов, почти 1 800 вертикальных скважин и более 1 200 коллекторно-дренажных сооружений. По сравнению с прошлым годом объем воды в водохранилищах увеличился на 2,4 миллиарда кубометров, а уровень их наполнения достиг 50 %».

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации передало Туркестанскому областному филиалу предприятия «Казсушар» 25 мотоциклов и 4 трактора для водорегулировщиков, работающих вдоль каналов. Во время праздника эта техника была продемонстрирована акиму области и гостям мероприятия.

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