Спецместа в поездах стали доступны для онлайн-бронирования

Люли с инвалидностью I группы больше не нужно обращаться в железнодорожные кассы для оформления билетов на специализированные места. Теперь приобрести такой билет можно онлайн.

Ранее эта услуга была доступна только при личном обращении в кассу. После акта надзора Главной транспортной прокуратуры Министерство транспорта доработало систему, внедрив автоматическую идентификацию пассажиров с инвалидностью.

С июня 2026 года сервис онлайн-оформления билетов на специализированные места заработал в социально значимых пассажирских поездах. Это стало возможным благодаря интеграции системы электронного билетирования КТЖ с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения.

Нововведение позволит почти 90 тысячам граждан данной категории приобретать железнодорожные билеты дистанционно, без необходимости посещать кассы.