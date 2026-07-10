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Спецместа в поездах стали доступны для онлайн-бронирования

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Люли с инвалидностью I группы больше не нужно обращаться в железнодорожные кассы для оформления билетов на специализированные места. Теперь приобрести такой билет можно онлайн.

Ранее эта услуга была доступна только при личном обращении в кассу. После акта надзора Главной транспортной прокуратуры Министерство транспорта доработало систему, внедрив автоматическую идентификацию пассажиров с инвалидностью.

С июня 2026 года сервис онлайн-оформления билетов на специализированные места заработал в социально значимых пассажирских поездах. Это стало возможным благодаря интеграции системы электронного билетирования КТЖ с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения.

Нововведение позволит почти 90 тысячам граждан данной категории приобретать железнодорожные билеты дистанционно, без необходимости посещать кассы.

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