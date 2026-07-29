В Туркестанской области полицейские запустили социальный проект «Мы не оставим вас одних»

Сотрудники полиции сменили привычную форму на спортивную экипировку клуба «Арлан», а служебные рации на лопаты и грабли. На этот раз их задачей стало не раскрытие правонарушений, а помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Полицейские из 17 городских и районных подразделений Туркестанской области посетили дома малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров и других жителей, нуждающихся в поддержке.

Многие одинокие пожилые люди уже не могли самостоятельно ухаживать за своими дворами. Территории заросли высокой травой, скопился бытовой мусор, а сил на уборку у хозяев уже не оставалось. Полицейские взяли эту работу на себя: очистили дворы, скосили траву, вывезли мусор и привели в порядок прилегающие территории.

Всего за несколько часов заброшенные участки заметно преобразились, а вместе с чистыми дворами к пожилым людям вернулось ощущение заботы и внимания.

Галымжан Куашбаев, заместитель начальника ДП Туркестанской области, отмечает, что помощь нуждающимся станет частью постоянной социальной работы: «Для сотрудников полиции служба заключает не только в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Не менее важно быть рядом с людьми, проявлять внимание, поддерживать и оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Такая работа будет проводиться на постоянной основе. Мы и дальше будем организовывать подобные выезды, чтобы оказывать адресную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Уверен, что именно такие инициативы укрепляют доверие граждан к полиции и способствуют развитию взаимной помощи и социальной ответственности в обществе».

Акция станет постоянной: подобные выезды сотрудники полиции планируют проводить ежемесячно. В этот раз адресную помощь получили около 40 одиноких пожилых людей.