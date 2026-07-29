Каникулы в движении: спорт объединяет детей

В Шымкенте для детей организовали массовые спортивные соревнования. Участники смогли проявить силу, ловкость и командный дух.

На протяжении дня они соревновались в пяти видах спортивных игр, а победители и призеры получили медали и памятные призы.

Юный участник Аламан Керимкул рассказал, почему с удовольствием принимает участие в соревнованиях: «Мне очень нравится здесь. Сегодня мы играем здесь в футбол и делаем разминку».

Такие мероприятия помогают сделать детский досуг активным и полезным. Под руководством спортивных инструкторов ребята участвуют в состязаниях и развивают физическую подготовку, учатся работать в команде.

Как отмечает Еркинбек Арысбаев, заместитель директора дирекции развития физической культуры и проведения спортивных мероприятий Шымкента, главная цель — заинтересовать детей массовым спортом: «Чтобы дети с пользой проводили летние каникулы, мы организуем для них различные спортивные игры и соревнования. Сегодня прошло пять видов игр, по итогам которых участники были награждены призами и медалями. Наша главная цель — привить детям и молодежи здоровый образ жизни, создать условия для активного и полезного досуга. Спортивные инструкторы проводят мероприятия и демонстрируют свою работу. Основная задача проведения таких мероприятий в Шымкенте — помочь детям во время летних каникул укрепить здоровье, повысить физическую подготовку и привлечь их к массовому спорту».

Подобные соревнования в Шымкенте проходят регулярно, создавая условия для укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования привычки к активному образу жизни.