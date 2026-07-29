В Казахстане усилили поддержку граждан, переезжающих в регионы с дефицитом кадров

В Казахстане обновили программу добровольного переселения в регионы с дефицитом кадров. Главное изменение — увеличение размера сертификата экономической мобильности. Теперь его максимальная сумма составляет до 7 млн теңге, которые можно направить на покупку собственного жилья.

Кроме жилищного сертификата участникам программы предоставляют субсидии на переезд, компенсируют расходы на аренду жилья и коммунальные услуги, а также оказывают содействие в трудоустройстве. Подобрать работу и будущего работодателя можно еще до переезда — для этого в регионах регулярно проводят ярмарки вакансий.

Также расширен круг участников программы. Если раньше она была ориентирована преимущественно на безработных граждан, то теперь воспользоваться государственной поддержкой могут востребованные специалисты, а также главы крестьянских и фермерских хозяйств.

Подать заявку, ознакомиться с регионами переселения, списком востребованных профессий и доступными вакансиями можно дистанционно через портал migration.enbek.kz.

С момента запуска программы в 2017 году ее участниками стали 73,9 тысячи человек, из которых 31 тысяча трудоустроилась на постоянную работу благодаря мерам государственной поддержки.