В Кентау реализовали социальный проект Велобайк

Жители Кентау получили возможность передвигаться по территории города на велосипедах.

По инициативе городского акима Рашида Аюпова в городе горняков приступили к реализации социального проекта Велобайк. Карточкой стоимостью 500 тенге жители могут воспользоваться не только на территории Кентау, но и в соседнем областном центре Туркестане и в Шымкенте. Этот проект — хорошая поддержка социально-уязвимых слоев населения.

Жанна Алимбаева, пресс-секретарь акима города Кентау:

«Стоянки велосипедов будут расположены пока в двух местах, на площади «Ынтымак» и вдоль улицы Яссауи. Если спрос на велосипеды будет расти, то планируется открытие стоянок еще в нескольких местах на территории города.

Социальный проект Велобайк особенно понравился школьникам и студентам. Они выражают благодарность местным властям за возможность по доступной цене добираться до культурных и спортивных объектов.

Мухамедрасул Жубанов, житель города Кентау:

«Спасибо, удобно. В музыкальную школу теперь буду ездить на велосипеде. И цена карточки доступная для нас — 500 тенге. Друзьям расскажу о новшестве, уверен им понравится».